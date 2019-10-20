10000 متر .. افتتاح أكبر محطة مترو بالشرق الأوسط في مصر .. شاهد

عرضت الإعلامية لبني عسل تقريرا جديدا من خلال برنامجها "الحياة اليوم" تناول افتتاح أكبر محطة مترو أنفاق فى الشرق الاوسط "محطة هليوبوليس".



أعلن اللواء عصام والى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، خلال مداخلة تليفزيونية للبرنامج، أن وزارة النقل افتتحت اليوم أكبر محطة مترو أنفاق فى الشرق الاوسط، مشيرا الى ان شركة مترو الأنفاق نفذت أحدث التقنيات الحديثة فى تنفيذ هذه المحطة، وأنه لا زيادة فى أسعار التذاكر.



وأشار والى إلى أن محطة هليوبوليس هي أكبر محطة مترو مقامة على 10000 متر، وأن شركة مترو الأنفاق ستفتتح محطتين جديدتين فى الخط الثالث فى شهر ديسمبر القادم، وسيتم تطوير الخط الأول والثاني لمترو الانفاق فى الأيام المقبلة بتكلفة 30 مليار جنيه، بإضافة 30 قطارا جديدا مكيفا للخطين.

