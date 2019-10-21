حفلات شواء ورقص الدبكة على الدي جي في مظاهرات لبنان.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، لقطات مثيرة للمتظاهرين اللبنانيين أثناء احتجاجهم بالشوارع.



وأوضح الفيديو المتداول المتظاهرين وهم يرقصون الدبكة على اغاني الدي جي ويقيمون حفلات الشواء لتسلية أنفسهم خلال أعمال التظاهر.



وسخر رواد موقع التواصل من تصرفات المتظاهرين الغريبة خلال احتجاجاتهم التي تستمر ليومها الرابع، وسط استقالات فردية من الوزراء بالحكومة.

