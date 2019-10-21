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فن

مشوار عمرى العقل والقلب متجمعين معا .. محمد منير بصحبة هانى شنودة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:42 ص
محمد منير وهانى شنودة
محمد منير وهانى شنودة
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محمد بدران
نشر الكينج محمد منير صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهر محمد منير خلال الصورة وهو يغني بصحبة الموسيقار الكبير هانى شنودة وعلق قائلًا "اخى وصديقى .. مشوار عمرى العقل والقلب متجمعين معا .. الموسيقار الكبير هانى شنودة ".

حققت أغنية "مهموم" للكينج محمد منير، 2 مليون و900 ألف مشاهدة، لتواصل حصد النجاحات بعد طرحها في شهر أغسطس الماضي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال محمد منير الفنية ألبوم بعنوان "وطن" والذي تم طرحه في عام 2018.
مشوار عمرى العقل والقلب متجمعين معا .. محمد منير بصحبة هانى شنودة
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