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منوعات

الأمير هارى: لن أكرر غلطة والدتى مع زوجتى

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:54 ص
صدى البلد
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كريم جمال
يبدو أن الأمير هارى جوق ساسكس قد وصل إلى مرحلة من الغضب تجاه وسائل الإعلام، جعلته يطلق تلك التصريحات الهجومية لأول مرة، بعدما أعلنها صريحةً: "أن ذكرى موت والدته لازالت فى ذهنه.. وأنه لن يكرر تلك الغلطة مع وسائل الإعلام من جديد مع زوجته ميجان مارك.

وبحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية، ظهر هارى وهو يتحدث لقناة معروفة أثناء تجوله بأفريقيا في الشهر الماضى، مؤكدًا على أنه لا يزال يتذكر ذلك اليوم المأساوى الذى يجعله يفكر كل يوم بحول تكرار الماضى، وإمكانية القبول بلعبة قديمة من جديد كانت قد تسببت فى موت والدته من قبل.

جدير بالذكر أن دوقة ساسكس ميجان ماركل كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد صحيفة بريطانية الشهر الجاري، بعدما ذكرت الأخيرة أن الثنائى يتنمر تجاه وسائل الإعلام.

وشرحه قام به الأمير هاري أيضًا، بعدما أقام دعوى قضائية تجاه صحيفة ذا صن البريطانية المملوكة لروبرت مردوخ إمبراطور الإعلام الشهير.

يذكر أن الأميرة ديانا رحلت بحادث مأساوي فى العاصمة الفرنسية باريس بصحة رجل الأعمال المصري دودى الفايد فى 30 أغسطس عام 1997.
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