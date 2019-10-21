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مرأة

بعد إثارتها الجدل.. شاهد .. أحدث ظهور لـ أليساندرا أمبروسيو مع حبيبها

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:14 ص
بعد إثارتها الجدل..
بعد إثارتها الجدل.. شاهد أحدث ظهور لـ أليساندرا أمبروسيو مع
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أسماء عبد الحفيظ
حرصت عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو على نشر صورة جديدة لها برفقة حبيبها نيكولو أودي، عبر حسابها الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت أليساندرا أمبروسيو، التي تبلغ من العمر 38 عاما، مرتدية فستان أسود نصف كوم، تاركة شعرها منسدلا على الأكتاف ،وهى بجانب حبيبها واضعة رأسها على كتفه، واضعة بعض من لمسات المكياج الهادئ الذي ارتكز على أحمر الشفاه وايلينر العيون .

تعتبر عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو من أشهر عارضات الأزياء فى البرازيل، حيث يتجاوز دخلها السنوى 6 ملايين دولار، وتشارك فى حملات دعائية وعروض أزياء لأهم دور الأزياء العالمية.
بعد إثارتها الجدل.. شاهد أحدث ظهور لـ أليساندرا أمبروسيو مع حبيبها بعد إثارتها الجدل.. شاهد أحدث ظهور لـ أليساندرا أمبروسيو مع حبيبها
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