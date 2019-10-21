النائب العام عن قضية راجح: نطالب بأقصى عقوبة للجناة .. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرضت الإعلامية «هند النعسانى»، في برنامج «صباح البلد» الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



بوابة الأهرام

مدبولى: مصر تتفهم حاجة دول حوض النيل للتنمية ولكن دون أضرار بمصالح دول المصب.



المصري اليوم

النائب العام عن قضية راجح: نطالب بأقصى عقوبة للجناة .. ولا نسمح بتدخل أى طرف.



صدى البلد

إنشاء وحدة بوزارة المالية للحماية من صدمات أسعار السلع الأساسية.



الشروق

هيئة الرعاية الصحية: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظات الأقصر.



صدى البلد الانجليزي

المتظاهرون اللبنانيون يواصلون الاحتجاجات.

