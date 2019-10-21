Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

النائب العام عن قضية راجح: نطالب بأقصى عقوبة للجناة .. يتصدر نشرة صباح البلد

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:16 ص
الصحف المصرية
الصحف المصرية
Advertisements
البهى عمرو
استعرضت الإعلامية «هند النعسانى»، في برنامج «صباح البلد» الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الاثنين.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

بوابة الأهرام
مدبولى: مصر تتفهم حاجة دول حوض النيل للتنمية ولكن دون أضرار بمصالح دول المصب.

المصري اليوم
النائب العام عن قضية راجح: نطالب بأقصى عقوبة للجناة .. ولا نسمح بتدخل أى طرف.

صدى البلد
إنشاء وحدة بوزارة المالية للحماية من صدمات أسعار السلع الأساسية.

الشروق
هيئة الرعاية الصحية: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظات الأقصر.

صدى البلد الانجليزي
المتظاهرون اللبنانيون يواصلون الاحتجاجات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرز مانشيتات الصحف الصادرة اليوم الجمعة 30-8-2019

لقاء السيسي رئيس شركة ميتسوبيشي اليابانية.. يتصدر نشرة صباح البلد

أبو العينين ينفى تظاهر عمال كليوباترا.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

القاهرة تبدأ التحرك الدبلوماسي في أزمة سد النهضة .. يتصدر نشرة صباح البلد

أهم مانشيتات الصحف اليوم الاثنين 30-9-2019

موقف السيسي من سد النهضة يتصدر نشرة البلد اليوم.. فيديو

ترشيحاتنا

كأس العالم العسكرية.. موعد مباراة منتخب مصر مع قطر

الأرصاد: موجة خادعة تتعرض لها البلاد فى الأيام المقبلة.. فيديو

دوري الأزمات .. تفاصيل مكالمة وزير الرياضة مع محمود الخطيب

نشأت الديهي يوجه رسالة لأهالي محمود البنا

عقب خروجها من سوريا .. القوات الأمريكية تتوجه إلى دولة عربية أخرى

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأسبوع .. اعرف التفاصيل

Advertisements

البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور

مش هتعرف تاخد اللقطة .. تامر عبدالحميد يهاجم مرتضى منصور بسبب السوبر الأفريقي .. فيديو

المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأسبوع .. اعرف التفاصيل

أخبار الرياضة ليلا .. المنقذ الأخير في أزمة القمة .. الخطيب مديون للأهلي .. نجم الزمالك يهاجم مرتضى منصور .. وبركات بالوجه الآخر

دوري الأزمات .. تفاصيل مكالمة وزير الرياضة مع محمود الخطيب

31 اكتوبر.. نهاية مهلة استكمال إجراءات تقنين أراضى الدولة

كرامته من كرامتي.. القصة الكاملة لشائعات انفصال أصالة عن زوجها.. شاهد

فضل قراءة سورة يس 7 مرات هل تجلب الرزق والزواج وتفك السحر؟

شاهد .. ديانا حامد بفستان تتويجها ملكة جمال الكون .. صور

الوجه الآخر .. فرمان محمد بركات للسيطرة على الجهاز الفني لمنتخب مصر

الخطيب مديون للأهلي .. رسالة قوية ومؤثرة من ابنة رئيس الأهلي لوالدها .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاجوال..أحدث ظهور لـ يارا نعوم برفقة عماد متعب وبناتها

على غرار هوليوود.. منى زكي أول فنانة مصرية في ممر مشاهير دبي

شاهد أبرز السيارات الكلاسيكية في فيلم الجوكر.. صور