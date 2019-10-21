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فن

جينيفر لورانس لم تدعو والدتها لحفل زفافها.. تعرف على السبب

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:13 م
جينيفر لورانس
جينيفر لورانس
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شروق ابراهيم
قررت النجمة العالمية جينفير لورانس الاحتفال بحفل زفافها الذي اقيم السبت الماضي بحضور اصدقائها المقربين من نجوم هوليوود، بدون والدتها، لاسباب شخصية.

وكشف موقع NW أن جينيفر لورانس لم تدعو والدتها لانها لا تحب زوجها " كوكي ماروني" وتتحدث عنه بطريقة غير لائقة لذلك تجنبت النجمة الامريكية دعوتها حتى لا تكر صفو ليلة عمرها.

وأختارت جينيفر لورانس التي تبلغ من العمر 34 عاما إطلالتها من دار ازياء ديور العالمية، بينما ظهر العريس ببدلة توكسيدو سوداء برفقة أصدقائه المقربين الذين رافقوه أثناء دخوله القصر ممسكا بيد النجمة الامريكية.

وحضر حفل الزفاف عدد من مشاهير هوليوود كاميرون دياز، المطربة البريطانية اديل، ايما ستون، كريس جينر، سيرينا ويليمز.

يشار إلى أن جينيفر لورانس أعلنت شهر فبراير الماضي خطوبتها من كوكي ماروني، مدير أحد أشهر المعارض الفنية في لوس انجلوس، بعد علاقة استمرت أشهر.
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