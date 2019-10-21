روح أكتوبر وتحديات الدولة المصرية .. ندوة بجامعة كفر الشيخ غدا

ويُشارك محمود بكرى بمحاضرة خلال الملتقى التثقيفي الوطني الذى تنظمه كلية الآداب تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة والدكتور وليد البحيري عميد الكلية، بمحاضرة‪" ‬إرادة النصر وعزيمة البناء".

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تشهد جامعة كفر الشيخ، صباح غد الثلاثاء، الموافق 22 أكتوبر الجاري، ندوة بعنوان ‪"‬روح أكتوبر وتحديات الدولة المصرية" وذلك بحضور الكاتب الصحفي الدكتور محمود بكرى، رئيس مجلس إدارة جريدة الأسبوع، والمحاضر بكلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والشاعرة سحر الشربيني.يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة الاحتفال بنصر أكتوبر لغرس القيم الوطنية وعرض الملاحم الوطنية التي يكون لها بالغ الأثر في تكوين الشخصية الوطنية لدى الطلاب.تأتي إقامة هذا الملتقى ضمن سلسلة الفعاليات والندوات الهامة التي تنظمها الجامعة خلال العام الدراسي التي تهدف إلى تعزيز قدرات الطلاب الفكرية والثقافية، وتعزيز انتماءاتهم الوطنية.‬وسوف يستعرض محمود بكرى خلال محاضرته الدور الحيوي الذي تقوم به وسائل الإعلام في تعزيز ثقافة الانتماء والوطنية لدى الشباب، بالإضافة إلى روح أكتوبر والدور الإعلامي وتأثيره على المجتمع ومسارات التنمية وتحقيق البطولات، فضلًا عن تقديم طرق المعالجة الإعلامية والتحليل الدقيق للقضايا الهامة‪.‬كما يستعرض خطورة استخدام الوسائل الإعلامية وترويج معلومات غير دقيقة تضر بالسلم العام الذى يؤثر بالسلب على استقرار البلاد ومسارات التنمية‪ .وسوف يتخلل الملتقى، لقاء مع الشاعرة الكبيرة سحر الشربيني والتي سوف تقوم بإلقاء عدد من القصائد الوطنية في حب مصر.‪يحضر اللقاء، الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين‪