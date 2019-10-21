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حوادث

تجديد حبس الضابط المتهم بالتعدي على محامٍ بالمحلة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:37 م
محاكمة
محاكمة
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أحمد على
أصدر قاضي المعارضات بالدائرة الأولى بمحكمة المحلة اليوم قرارا بتجديد حبس الملازم أول عبد الرحمن الشبراوي، معاون مباحث قسم شرطة اول المحلة، 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية لاتهامه باستعمال القسوه والتعدي بالضرب على محامٍ وبرفقته أسرته بشارع البحر بالمحلة لحين الانتهاء من تفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال شهود العيان.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن تفاصيل الواقعة والتى بدأت أحداثها فى تمام الساعة الثامنة من مساء الخميس الموافق 3 اكتوبر 2019 حينما كان المحامى أحمد رمزي علوان يقف بسيارته أمام نقطة تمركز النجدة بشارع الحنفى بمدينة المحلة الكبرى فى انتظار قدوم افراد اسرته، فحضر إليه الضابط المتهم يطلب منه الانصراف من المكان ولعدم انصياعه لأمر الضابط نشبت مشادة بينهما تطورت الى اشتباك بالايدى، انهال الضابط خلاله وعدد من مرافقيه من قوات الشرطة على المحامى بالضرب فأحدثوا به إصابات بالغة ثم احتجزوه داخل سيارة الشرطة وضربوه فيها حتى وصولهم به إلى قسم شرطة اول المحلة الكبرى، وهناك أنزلوه فرآه محام يعرفه ورئيس مباحث القسم؛ حيث هال الاخير ما حدث وسارع إلى تخليص المجنى عليه من بين أيديهم وحرر محضرا بالواقعة كان نقطة انطلاق تحقيقات النيابة العامة، بينما بادرت وزارة الداخلية بايقاف الضابط عن عمله.

واستمعت النيابة العامة لشهادة المجنى عليه وشهادة المحامى الذى شاهده حال إنزاله من سيارة الشرطة بالقسم واستجوبت الضابط لاتهامه بالقبض على المحامى المجنى عليه واحتجازه دون وجه حق واستعمال القسوة معه وأمرت بحبسه 4 ايام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

كما سارعت النيابة العامة الى التحفظ على اجهزة التسجيلات وآلات المراقبة بقسم الشرطة وبمحيط الواقعة وأمرت بتوقيع الكشف الطبى على المحامى المجنى عليه وضربت أجلا له لعرضه على مصلحة الطب الشرعى، كما طلبت بيانا بأسماء القوة المرافقة للضابط المتهم وطلبت رئيس مباحث القسم لسماع شهادته، وتعكف النيابة العامة على تفريغ محتوى تسجيلات آلات المراقبة ومشاهدة محتواها لاستجلاء حقيقة الواقعة.
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