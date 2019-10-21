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فن

والدة ياسمين صبري تحقق إنجازا في السباحة .. صور

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:24 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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شروق ابراهيم
فاجأت الفنانة ياسمين صبري متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بنشرها صورة لوالدتها أثناء حصولها على 3 ميداليات ذهبية، و2 ميدالية فضية، وكأس أفضل سباحة في مسابقة أساتذة السباحة الدولية.

ويعود اهتمام ياسمين صبري بالسباحة بسبب نشاطات والدتها في هذا المجال بشكل احترافي، وحصدت النجمة الرشيقة على عدد من ميداليات من قبل وشاركت جمهورها فرحتها بهذا الإنجاز.

وكانت ياسمين صبري شاركت في سباق المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «حكايتي»، في اول بطولة مطلقة لها في الدراما.

«حكايتي» من تأليف محمد عبد المعطي واخراج احمد سمير فرج وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، نهال عنبر، سارة نخلة وتامر شلتوت.
والدة ياسمين صبري تحقق إنجازا في السباحة .. صور
والدة ياسمين صبري تحقق إنجازا في السباحة .. صور
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