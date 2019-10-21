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فن

أول رد رسمى من نسرين طافش على حقيقة زواجها من طارق العريان .. فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:09 م
نسرين طافش واصالة
نسرين طافش واصالة وطارق العريان
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أحمد إبراهيم
ردت الفنانة نسرين طافش على ما تردد بشأن ارتباطها من المخرج طارق العريان وطلاق المطربة أصالة وهو أول رد رسمى لها بعد انتشار هذه الشائعات.

وقالت نسرين طافش خلال لقائها فى برنامج عرب وود : "إن كل ما يمكن قوله أن ما يتردد غير صحيح وما يشيع هذه الشائعة هم ناس فاضية كما وصفتهم المطربة أصالة و التى ردت بقوة عليهم.

يذكر أن أصالة اصدرت بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف فيه حقيقة ما يتردد من شائعات قائلة : "لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصًا، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائمًا بسبب انشغالنا، ولاشيء أكثر، إنّ كان هناك خبرًا لمّا تردّدتُ بإخباركم، شكرًا لسعة صدركم ، وأرجو مراعاة مشاعري".

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