شاهد .. آثار الإعصار المدمر على ولاية دالاس .. انهيار منازل وضحايا مفقودون

اجتاح إعصار عنيف بقوة تصل سرعتها إلى 111 ميلًا في الساعة ولاية دالاس مساء الأحد، حيث هدم بعض المباني وقذف العربات في الهواء وقطع الكهرباء عن آلاف المنازل.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، بدأ رجال الإنقاذ بحثًا يائسًا خلال الليل عن ضحايا المدينة المنكوبة، بينما أصدر المسؤولون تحذيرات بمعظم أنحاء شمال ولاية تكساس ، بعد أن اجتاح الإعصار الولاية الأمريكية .



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن الإعصار وقع بالقرب من مطار لوف فيلد قبل الساعة 9 مساءً قبل انتقاله لمسافة 17 ميلًا تقريبًا شمال شرق المدينة حيث تم تحذير سكان مقاطعة دالاس وإيليس من الإعصار.



وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 175،000 عميل بسبب العواصف بما في ذلك حوالي 60.000 من هؤلاء العملاء في دالاس ، وذلك وفقًا لتقرير أعلنته المدينة التي فتحت الملاجئ للمواطنين في حوالي الساعة الثانية صباحًا.







