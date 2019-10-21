على عبد العال يرفع الجلسة العامة للبرلمان

رفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الجلسة العامه اليوم على أن تعقد الجلسة القادمة ظهر غدا الثلاثاء.



وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة اليوم، على تقرير اللجنة المشتركة بين لجنتى التعليم والشئون الاقتصادية، على قرار رئيس الجمهورية، بشأن الخطابات المتبادلة بين الحكومة ونظيرتها فى اليابان، بتعديل الخطابات المتعلقة بالمنحة الموقعة بتاريخ 14 ديسمبر 2015.



وهذه المنحه مخصصة لإنشاء عيادات خارجية فى مستشفى الأطفال التخصصى بجامعة القاهرة، من مليار و 560 مليون ين يابانى إلى مليار و 983 مليون ين يابانى، الموقعة فى يونيو 2019، وذلك لتأمين المبانى المتعلقة بالعيادات وكذلك المبانى المجاورة.