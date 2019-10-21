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رياضة

السعيد وتراوري.. بيراميدز يضرب شباك الإنتاج الحربي بهدفين قبل انتهاء الشوط الأول

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:23 م
بيراميدز يتقدم على
بيراميدز يتقدم على الإنتاج الحربي
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حسام الحارتي
أحرز عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز هدف تقدم فريقه في مرمى شباك منافسة الإنتاج الحربي في المباراة التي تجمع بينما الآن باستاد السلام ضمن الاسبوع الخامس من بطولة الدوري الممتاز.

واستطاع لاعبو بيراميدز تشكيل الضغط على مرمى شباك منافسة الإنتاج الحربي حيث استطاع لاعبو بيراميدز إحراز هدف التقدم في الدقيقة" 40" عن طريق اللاعب عبد الله السعيد من خلال تمريرة من ايريك تروي لتسكن شباك الإنتاج الحربي.

ولم تمر سوى دقائق قليلة حيث استطاع إيريك تراوري من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة "43" ليعلن تقدم فريقه بهدفين قبل انتهاء المباراة.

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز تشكيلته التي يخوض بها مباراة الإنتاج الحربي اليوم في الدوري المصري.

ويضم التشكيل المختار:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي ورجب بكار وولفريد كانون وعبد الله بكري

خط الوسط: عمر جابر ولومالا عبده وعبد الله السعيد ومحمد فتحي وإيريك تراوري

خط الهجوم: محمد فاروق

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

مهدي سليمان وأحمد أيمن منصور وإسلام عيسى وعمر العيوني وجون أنطوي ونبيل دونجا ودودو الجباس
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