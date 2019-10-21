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توك شو

مستشار رئيس الجمهورية اللبناني: الحكومة اتخذت قرارات جديدة لصالح الشعب

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:37 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال رفيق شلالة مستشار رئيس الجمهورية اللبناني، إن ما نتمناه فى الواقع أن تمضي تلك الأزمة ونجد حلا لها، وأن يعود لبنان الى الأوضاع الهادئة التى كان عليها من قبل.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية اللبنانى خلال مشاركته الهاتفيه على قناة "أخبار_تن"، أن اليوم كانت هناك قرارات تاريخية صدرت عن الحكومة اللبنانية، مؤكدا أن تلك القرارات تصدر لأول مرة فى التاريخ السياسي الحديث للبنان، مضيفا أن السبب فى اتخاذ تلك القرارات هو الشارع اللبنانى المنتفض والتظاهرات الشعبية.

وتابع شلالة، أن تلك القرارات كان لا بد منها لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور، والذي شكل أحد أسباب نزول المتظاهرين الى الشوارع اللبنانية، وأن ما يتمناه الشعب اللبناني هو تنفيذ تلك القرارات بعيدا عن تلك الشعارات الكاذبة والمضللة، وأن تلقى تلك القرارات الاهتمام بها لأنها حتما سوف تغير تاريخ لبنان القادم بأكمله.

وأشار الى أن تلك القرارات سوف تنفذ وفقا للتعهدات التى أطلقت اليوم فى جلسة الحكومة، وأن الرئيس الحريري وصف ذلك الحدث بأنه انقلاب لأن ذلك حدث فريد من نوعه فى تاريخ السياسة الحديث للبنان، مضيفا أن الحكومة تبحث عن التفاوض مع المتظاهرين لتحقيق مطالبهم وبأن تلك القرارات هى تنفيذ لجميع مطالبهم.
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