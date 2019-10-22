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بين الناس

أرملة تناشد أهل الخير: أمنيتي تسديد ديوني لإنقاذي من الحبس

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:06 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت أم شروق، البالغة من العمر ٤٠ سنة، أرملة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، فاعلي الخير، لمساعدتها في سداد ديونها وإيجاد دخل تنفق منه أو مشروع تعمل منه توفر من خلاله احتياجاتها اليومية.

وتقول فى رسالتها: زوجى مواطن بسيط، وكان يعمل باليومية، ولدى خمس من البنات، منهن من هى على وشك الزواج.

وتضيف: لكي أنفق عليهن اتجهت إلى العمل وعملت باليومية في البيوت إلى أن رزقني الله بمن اقترحت على فكرة أن أقيم مشروعا، وقمت بعمل قرض، وبالفعل توجهت إلى البنك واقترضت مبلغا واشتريت بضاعة.. ولكن البضاعة كانت مستعملة، وتعرضت للنصب، حتى ظهر من ينقذنى وهو أحد أصدقاء زوجي، فوقف بجواري وساعدني وأقرضني مبلغ ٢٠ ألف جنيه، وبعدها بفترة استغل ضعفي وعدم قدرتي، وأخذ يهددنني أن أرد الدين وإلا سيتقدم ببلاغ ويحبسني.

واختتمت حديثها: أمنيتي أن يساعدني أهل الخير لسداد ديوني حتى لا أتعرض للسجن.

للتواصل مع الحالة: ٠١١٥١٩٨٨١٨٢

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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