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توك شو

هاني سويلم: لا يمكن لمصر محو الآثار السلبية الناتجة عن سد النهضة بشكل كامل

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:54 م
صدى البلد
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توك شو
أكد الدكتور هاني سويلم، أستاذ المياه والتنمية المستدامة بجامعة أخن بألمانيا وبالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنه تمت مناقشة قضية سد النهضة خلال جلسة "التعاون في قطاع المياه"، ضمن فعاليات "اسبوع القاهرة الدولي للمياه"، حيث تم استعراض اتفاقيات بين دول على أنهار في أوروبا، من أجل الوصول إلى حل أمثل لسد النهضة الإثيوبي، حيث يتم التعاون مع الأشقاء في السودان حول هذا الأمر.

وأضاف "سويلم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، :"إنشاء سد النهضة بالحجم الضخم ده هيكون له طبعا أثار سلبية على مصر والسودان، إحنا استحالة نمحي الأثار السلبية تماما، ولكن يمكن تقليلها من أجل استيعابها والتعايش معها".

وتابع :" إحنا مصلحتنا من مصلحة السودان، الطرح المصري اللي موجود على الساحة النهاردة ده هيساعد أثيوبيا على توليد الكهرباء في أسرع وقت من سد النهضة، وفي نفس الوقت يحافظ على حصة مصر من المياه، طرح متوازن وعادل جدا، طرحنا جزءا كبيرا على الفنيين، كل ردود الأفعال إيجابية جدا على الطرح المصري".
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