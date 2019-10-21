من كتب العهد القديم عند بني إسرائيل؟.. تساؤل يجيب عنه "القومي للترجمة"

صدرت حديثًا عن المركز القومى للترجمة ، الطبعة العربية من كتاب ""كيف أصبح العهد القديم كتابًا: تدوين اسرائيل القديمة" من تأليف ويليم م.شينيدويند ، ترجمة احمد عبد المقصود الجندى ومراجعة أحمد محمود هويدى.



يحاول هذا الكتاب الاجابة عن السؤال التالى ..من كتب العهد القديم؟ ومن خلال صفحاته؛ يقدم الكتاب وصفًا تاريخيا عن الكتابة عند بنى اسرائيل فى العصر القديم ،ولهذا يستعرض عددا من الاسئلة مثل: ما وظيفة الكتابة فى المجتمع الاسرائيلى القديم فى مراحله التاريخية المختلفة وكيف انعكس الاهتمام المتزايد بالكتابة فى اسرائيل القديمة على مسألة بناء العهد القديم وأدبه وتكوينه وكيف ينظر العهد القديم نفسه الى عملية تدوينه وانتقاله من الشفاهية ليكون نصًا مكتوبًا ،وكيف عبرت نصوصه عن ذلك ،وما العلاقة بين التراث الشفوى والنص المكتوب ،أيضًا يحاول الاجابة عن سؤال متى وكيف اصبحت الكلمة المكتوبة بديلا عن التراث الشفوى.



يوظف المؤلف النظرية التفكيكية التى تُعلى من شأن القارئ ،وتضعه فى مكانة لا تقل عن مكانة كاتب النص ؛من خلال ذلك يعالج قضية ذات أهمية كبيرة فى عمله وهى : أيهما أكثر أهمية:مؤلف النص أم المجتمع ؟ويناقش فكرة احتمالية تغيير فهم النص بتغيير القراء والعصور؛على أساس أن المؤلف واحد بينما المجتمع متغير ، واذا أسقطنا ذلك على نصوص العهد القديم التى كانت تنتقل شفاهه لأجيال عديدة حتى تمت كتابتها ؛فان ذلك يعنى اختلاف ما وضعه المؤلف الأول عما تم تدوينه فى النهاية اختلافا كبيرًا ،حيث انتقل النص من جيل الى جيل بدون تدوين، وظلت هذه العملية تتكرر حتى تم تدوين النص فى النهاية حسب فهم المستمع الأخير .



وهنا تجدر الاشارة الى أن تأخر ظهور الابجدية عن زمن تأليف النصوص أسهم بدرجة كبيرة فى انحراف نصوص العهد القديم عن مقاصد مؤلفيها الأولين، ومن هنا كان لا بد ان ننظر لتأليف النص فى ذلك الوقت على انه عمل جماعى وليس عملا لفرد واحد .



يذكر ان المؤلف ويليم.مزشنيدويند ...أستاذ دراسات العهد القديم واللغات السامية بجامعة كاليفورنيا ، له عدد من المؤلفات والابحاث فى مجال دراسة العهد القديم.



المترجم أحمد عبد المقصود الجندى ،حاصل على درجة الدكتوراة فى دراسات العهد القديم فى العام 2007، يعمل استاذا مساعدا بكلية الاداب بجامعة القاهرة، له عدد من المؤلفات نذكر منها :"محاضرات فى الديانة اليهودية" ،"أيديولوجيا تفسير العهد القديم" و"تاريخ اليهود من بدايته حتى نهاية العصر الفارسى".



المراجع أحمد محمود هويدى، رئيس مجلس قسم اللغات الشرقية بكلية الاداب جامعة القاهرة، له عدد كبير من المؤلفات قى مجال الاستشراق والعهد القديم وتاريخ اليهود ،نذكر منها:"معالم تاريخ الشعوب العربية القديمة"،"أسفار العهد القديم: مدخل نقدى"و "المدخل الى الاستشراق ومدارسه".