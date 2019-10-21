مطار القاهرة : تحصيل 15 جنيها من الركاب المغادرين لصالح صندوق أعضاء الشرطة

بدأت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تحصيل 15 جنيها من المسافرين المغادرين مطار القاهرة، لصالح صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء الشرطة وأسرهم، تفعيلا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1621 لسنة 2019.





وقالت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي، إنه تم إرسال خطاب لشركات السياحة بالمطار، يفيد ببدء الشركة تحصيل 15 جنيها عن كل راكب مغادر من المطار اعتبارا من 12 سبتمبر الماضي، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء لصالح صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء الشرطة وأسرهم.



