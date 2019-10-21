شاهد .. رمضان صبحى بصحبة زوجته فى أحدث ظهور لهما

نشر رمضان صبحى لاعب النادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة مع زوجته.
وظهر رمضان صبحى وزوجته بإطلالة جذابة وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى: الحلوين - ماشاء الله - القمرات
ويعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي اجتماعًا وديًا بمجلسه في منزله بالشيخ زايد لحسم الأزمة والموقف النهائي من مواجهة الجونة.
وظهر رمضان صبحى وزوجته بإطلالة جذابة وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى: الحلوين - ماشاء الله - القمرات
ويعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي اجتماعًا وديًا بمجلسه في منزله بالشيخ زايد لحسم الأزمة والموقف النهائي من مواجهة الجونة.