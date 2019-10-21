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رياضة

شاهد .. رمضان صبحى بصحبة زوجته فى أحدث ظهور لهما

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:11 م
رمضان صبحى وزوجتة
رمضان صبحى وزوجتة
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سيد احمد
نشر رمضان صبحى لاعب النادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة مع زوجته.

وظهر رمضان صبحى وزوجته بإطلالة جذابة وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى: الحلوين - ماشاء الله - القمرات

ويعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي اجتماعًا وديًا بمجلسه في منزله بالشيخ زايد لحسم الأزمة والموقف النهائي من مواجهة الجونة.
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