قصة مفتاح أنقذ ركاب سفينة تيتانيك من الغرق.. لن تصدق ثمن بيعه

بعد 104 سنوات من استخدامه، تم بيع مفتاح صديء، استخدمه خادم شجاع على سفينة "تيتانيك" لفتح خزانة سترات النجاة، مقابل 85000 جنيه إسترليني في مزاد علني.



وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، نقش على المفتاح كلمة " 'Locker 14 'F' Deck"، وهذا المفتاح كان السبيل لفتح خزانة تحتوي على سترات للنجاة.



واستخدم هذا المفتاح شخص يدعى سيدني، كان خادما في الدرجة الثالثة بسفينة "تايتنك"، قبل غرقها في أبريل 1912، بعد اصطدامها بجبل ثلجي، حيث هرع الخادم إلى خزانة سترات النجاة التي كانت في بطن السفينة، للقيام بواجبه في إنقاذ الركاب في حين كانت السفينة الضخمة تغرق في مياه المحيط.