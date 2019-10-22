سعر خرافي لـ جاكيت وعد في أحدث ظهور لها.. صور

شاركت الفنانة السعودية وعد، متابعيها، عبر حسابها الرسمى على إنستجرام، صورا لها، من إحدى جلسات التصوير.
وظهرت وعد فى الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون أبيض و نسقت معه جاكيت جمع بين اللون الأبيض و الأسود، وقد حمل التصميم توقيع علامة BALMAIN، وبلغت تكلفته حوالى 16 ألف ريال سعودى.
وأكملت الفنانة السعودية إطلالتها، بحذاء و حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الفوشيا، فيما اعتمدت على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة.
وظهرت وعد فى الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون أبيض و نسقت معه جاكيت جمع بين اللون الأبيض و الأسود، وقد حمل التصميم توقيع علامة BALMAIN، وبلغت تكلفته حوالى 16 ألف ريال سعودى.
وأكملت الفنانة السعودية إطلالتها، بحذاء و حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الفوشيا، فيما اعتمدت على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة.
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ومساء الخير ومتجهه للنشاما االاردن لحفل الخيري بعمان بمسرح الارينا مهرجان شبيب بكره الحفل والتذاكر سولد اوت ونشوفكم بكره ياحب #وعد #waed #السعوديه #مصر #العراق #نجمه_الجمال_و_التسامح #سفيره_المسؤليه_الاجتماعية #قاعد_علي_قلبك #تويتر #انستقرام #الاردن #مهرجان_شبيب #مسرح_الارينا