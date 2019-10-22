سعر خرافي لـ جاكيت وعد في أحدث ظهور لها.. صور

شاركت الفنانة السعودية وعد، متابعيها، عبر حسابها الرسمى على إنستجرام، صورا لها، من إحدى جلسات التصوير.وظهرت وعد فى الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون أبيض و نسقت معه جاكيت جمع بين اللون الأبيض و الأسود، وقد حمل التصميم توقيع علامة BALMAIN، وبلغت تكلفته حوالى 16 ألف ريال سعودى.وأكملت الفنانة السعودية إطلالتها، بحذاء و حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الفوشيا، فيما اعتمدت على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة.