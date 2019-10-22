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مرأة

سعر خرافي لـ جاكيت وعد في أحدث ظهور لها.. صور

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:31 ص
وعد
وعد
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة السعودية وعد، متابعيها، عبر حسابها الرسمى على إنستجرام، صورا لها، من إحدى جلسات التصوير.

وظهرت وعد فى الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون أبيض و نسقت معه جاكيت جمع بين اللون الأبيض و الأسود، وقد حمل التصميم توقيع علامة BALMAIN، وبلغت تكلفته حوالى 16 ألف ريال سعودى.

وأكملت الفنانة السعودية إطلالتها، بحذاء و حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الفوشيا، فيما اعتمدت على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة.



سعر خرافي لـ جاكيت وعد في أحدث ظهور لها.. صور
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