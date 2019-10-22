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رياضة

حسام البدري: شارة قيادة المنتخب الوطني لا تمنح لأي شخص مهما كان تاريخية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 04:20 ص
حسام البدري المدير
حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني
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حسام الحارتي
قال حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، أن شارة قيادة المنتخب الوطني ليس لها علاقة بـ أقدمية اللاعب ولا ترتبط بتاريخه.

وأضاف خلال لقائه على فضائية قناة الحدث قائلا: "أنه حتي الآن لم يتم تحديد قيادة المنتخب الوطني"، معقبا: "كابتن الفرقة وأشارت القيادة لا تمنح لأي شخص".

وأوضح: أنه سيخوض حوارا مع كافة اللاعبين القدمى داخل المنتخب الوطني من أجل اتخاذ القرار النهائي بمعاونة الجهاز المعاون من أجل اختيار الأنسب لقيادة المنتخب المنتخب الوطني.

وتابع :" قائد المنتخب الوطني يجب أن يكون محبوبا بين زملائه ويستطيع احتواء الأمور ولديه احترام بين كافة اللاعبين".


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