بعد لقائه بمجلس إدارة الأهلي.. وزير الرياضة يبحث اليوم مع اتحادة الكرة تطورات أزمة لقاء القمة

كشف الإعلامي احمد شوبير عن اخر تطورات ازمة تأجيل مباراة القمة ومباراة الاهلي والجونة المقرر اقامتها غدا الاربعاء واجتماع وزير الرياضية أشرف صبحي مع رئيس النادي الإهلي محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة النادي.





وغرد شوبير عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "‏‎#ملعب_أون : وزير الشباب والرياضة يلتقي أعضاء اللجنة الخماسية الثلاثاء لبحث أخر التطورات حول الأزمة الأخيرة".





واثيرت ازمة بالدوري المصري بعد تأجيل لقاء القمة بين الاهلي والزمالك لدواعي امنية و التي كان من المقرر اقامتها الحد الماضي وعلي اثرها اصدر النادي الاهلي بيانا يوضح احترامة لقرار الجهات الامنية وعدم خوضة لاي مباراة في الدوري قبل لقاء القمة.





وعلي اثرها اعلن الاهلي عدم خوض مباراة الجونة المقرر اقامتها غدا الاربعاء الي حين مواجهة الزمالك.



