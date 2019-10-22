بملابس كاجوال.. سالى عبد السلام تستعرض أناقتها فى لبنان

شاركت المذيعة سالى عبد السلام متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، صورة جديدة لها من لبنان.ظهرت سالى فى الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز و نسقت معه سترة قطنية باللون الأبيض و ذا أكمام مكشوفة ما منحها إطلالة عصرية.وانتعلت سالى عبد السلام حذاء رياضى مسطح باللون الأبيض، فيما ارتدت نظارة شمس متنايقة ومع وجهها، وأعتمدت على خصلات شعرها الأنسيابى المنسدله على كتفيها، وأكملت إطلالتها ببعض الأكسسوارات العصرية المتناسقة مع إطلالتها.