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أخبار العالم

زعيمة حزب الخضر الكندي تصف الانتخابات الفيدرالية بالاستفتاء على المناخ

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:21 ص
زعيمة حزب الخضر الكندي
زعيمة حزب الخضر الكندي إليزابيث ماي
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أ ش أ
أدلت زعيمة حزب الخضر الكندي، إليزابيث ماي، بصوتها في سيدني، بمقاطعة بريتش كولومبيا غرب كندا، في الانتخابات التشريعية الفيدرالية، الإثنين، ووصفتها بأنها استفتاء على حكومة قادرة على مواجهة تغيير المناخ.

وقالت إليزابيث ماي، التي صوتت في كنيسة القديسة إليزابيث الكاثوليكية في سيدني بالقرب من منزلها في جزر سانيتش باي، إن الانتخابات كانت بمثابة استفتاء حول المناخ ، وإن حزب الخضر هو الحزب الوحيد الذي يتمتع باستراتيجية تحافظ على المناخ تستند إلى العلم.

ويعد حزب الخضر بوقف مشروع توسعة خط أنابيب "ترانس ماونتين"، ويتعهدون بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 60 في المائة عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2030، إذا تم انتخابهم.
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