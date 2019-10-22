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محافظات

أمطار على السواحل الشمالية.. درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:51 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، اليوم، الثلاثاء، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم "الثلاثاء" على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 22 29
شبين الكوم 21 29
طنطا 21 28
دمنهور 20 27
الإسكندرية 21 27
أسيوط 20 30
سوهاج 20 32
قنا 21 34
الأقصر 21 35
أسوان 23 36
أبوسمبل 24 36
الوادى الجديد 23 34
بلطيم 21 27
رأس سدر 22 31
نخل 13 27
نويبع 24 30
طابا 22 27
كاترين 14 25
الطور 22 30
شرم الشيخ 25 33
الغردقة 23 33
مطروح 22 26
السلوم 21 26
سيوة 21 28
بورسعيد 22 26
دمياط 22 26
الزقازيق 21 29
الاسماعيلية 20 29
السويس 20 29
العريش 20 26
رفح 20 26
مرسى علم 24 32
الفيوم 21 29
بنى سويف 21 29
المنيا 19 30
شلاتين 26 34
ابو رماد 26 33
حلايب 28 32
رأس حدربة 28 32

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