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فن

صمت طارق العريان.. أصالة ونسرين طافش يردان

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:37 ص
اصالة - طارق العريان
اصالة - طارق العريان - نسرين طافش
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شيري نبيل
مازالت شائعة انفصال أصالة عن زوجها طارق العريان متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم نفي الفنانة السورية، ورغم رد نسرين طافش التي قيل إنها سبب الانفصال بسبب علاقتها بزوج أصالة.

ربما يكون سبب استمرار تداول الشائعة هو صمت المخرج طارق العريان، الذي لم يرد على هذه الشائعات بأي شكل، وربما يكون سبب استمرارها حديث أصالة عن خلاف عادي يحدث بين الأزواج بررته بانشغالهما عن بعضهما، وهو التبرير الذي لم يقنع كثيرين.

كانت الفنانة نسرين طافش ردت على ما تردد بشأن ارتباطها من المخرج طارق العريان وطلاق المطربة أصالة وهو أول رد رسمى لها بعد انتشار هذه الشائعات.

وقالت نسرين طافش خلال لقائها في برنامج عرب وود: "إن كل ما يمكن قوله أن ما يتردد غير صحيح، ومن يشيع هذه الشائعة هم ناس فاضية، كما وصفتهم المطربة أصالة التي ردت بقوة عليهم.

كما أصدرت أصالة بيانا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تكشف فيه حقيقة ما يتردد من شائعات قائلة: "لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّة بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائمًا بسبب انشغالنا، ولاشيء أكثر، إنّ كان هناك خبرًا لمّا تردّدتُ بإخباركم، شكرًا لسعة صدركم ، وأرجو مراعاة مشاعري".
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