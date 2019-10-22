بروتوكول تعاون بين شركة مصر للسياحة والمعهد القومى للإدارة

وقعت شركة مصر للسياحة التابعة للقابضة للسياحة والفنادق احدى شركات قطاع الأعمال العام بروتوكول تعاون مع المعهد القومى للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى لتقديم الخدمات اللوجستية وبرامج سياحية داخلية للوفود الرسمية المتدربة في المعهد والتي من شأنها تدعيم دور مصر في تدريب وتأهيل القدرات البشرية، يأتي هذا في اطار خطة الدولة فى الاصلاح الشامل للجهاز الإداري "رؤية مصر٢٠٣٠" .



وقع البروتوكول سامح سعد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر للسياحة والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد وذلك بحضور الدكتورة عادلة رجب رئيسة مجلس إدارة الشركة غير المتفرغ.



من جانبه قال سامح سعد إنه دعما لدور المعهد القومي للإدارة في عملية تطوير وتحسين قدرات العنصر البشري قد تم توقيع هذا البروتوكول للمشاركة فى هذا الدور الذي يحول الطاقة للبشرية إلى ثروة حقيقية يمكن الاستفادة منها بالشكل الأمثل .



واوضحت الدكتورة عادلة رجب ان هذا البروتوكول تضمن عدة محاور رئيسية منها تقديم الخدمات اللوجستية لما تملكه الشركة من أكبر أسطول للنقل السياحى حديث كما يتم وضع برامج سياحية خاصة للمعهد وذلك لاستحداث خطط تطوير واستثمار العنصر البشري المصري.



كما أكدت الدكتورة شريفة شريف أن توقيع البروتوكول مع شركة مصر للسياحة هو خطوة هامة نحو الإصلاح الادارى التى تسعى على تنفيذه وزارة التخطيط والمتابعة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030.