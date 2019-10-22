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ديني

عمرة المولد النبوي.. هذان الأمران فعلهما لا يبطلان العمرة.. تعرف عليهما

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:09 ص
عمرة المولد النبوي
عمرة المولد النبوي
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن عملية قضم الأظافر بالفم للمحرم بالحج أو العمرة لا تبطل الإحرام طالما أنها عادة ملازمة لصاحبها ويفعلها دون قصد أو سهو.

وأضاف جمعة في أحد الدروس الدينية: "محظورات الإحرام هي الأشياء التي يحرم على المسلم أو المسلمة فعلها أثناء إحرامه، وإذا فعلها وجب عليه التوبة والكفارة عن بعضها، كل فعل بما يناسبه من الكفارة، وهذه المحرمات منها:

أولًا: يحرم على الرجل لبس المخيط وكل ما نسج محيطًا بالجسم أو ببعض الأعضاء، كالجوارب، ويحرم عليه وضع غطاء على الرأس وتغطية وجهه ولبس حذاء يبلغ الكعبين.

ثانيا: ما يحرم على المرأة: ستر الوجه بستر يلامس البشرة ولبس قفازين، وتلبس سوى ذلك لباسها العادي.

ثالثا: يحرم على الرجال والنساء التطيب وأي شيء فيه طيب، وإزالة الشعر من الرأس ومن أي موضع في الجسم، واستعمال الدهن الملين للشعر والجسم ولو غير مطيب، وتقليم الأظفار، والصيد، والجماع ودواعيه المهيئة له، والرفث «أي: المحادثة بشأنه» وليجتنب المحرمون الفسوق، أي مخالفة أحكام الشريعة وكذلك الجدال بالباطل.

وأوضح الدكتور علي جمعة خلال رده على سؤال أحد المصلين يقول فيه : "بعد الطواف توجهنا الى السعي بين الصفا والمروة دون ان نصلي ركعتين في حجر اسماعيل فهل هذا يبطل العمرة"، قائلا: ليس عليك شيء والعمرة صحيحة .
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