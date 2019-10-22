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منوعات

شاهد الأميرة ماري بجوار تشارلز في حفل تنصيب إمبراطور اليابان

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:14 م
الأميرة ماري والأمير
الأميرة ماري والأمير تشارلز
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أماني إبراهيم
حضر حفل تنصيب إمبراطور اليابان ناروهيتو، اليوم، الثلاثاء، عدد من الشخصيات المهمة، ومن بينهم ملوك وأمراء ومسئولون من 180 دولة حول العالم.

والتقطت عدسات المصورين صورا لأبرز من حضروا الحفل، ومنهم الأميرة ماري (47 عاما)، زوجة الأمير فريدريك (51 عاما)، ولي عهد الدنمارك، ومجموعة من أفراد العائلة المالكة وكبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم حضور الطقوس التقليدية للتنصيب بقصر الإمبراطور في العاصمة طوكيو.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد ظهرت الأميرة ماري وهي جالسة بجوار الأمير تشارلز الذي حضر حفل التنصيب كممثل عن الملكة إليزابيث الثانية، وكانا داخل القصر الإمبراطوري.

وارتدت الأميرة ماري فستانا رمادي اللون أنيقا، ووضعت مكياجا هادئا، وارتدت أيضا الشارة الملكية، أما الإكسسوارات فارتدت الأميرة قلادة من الماس المزخرف والياقوت وأقراطا بنفس الشكل.

يذكر أن الأميرة ماري هي أم لأربعة أطفال، وهم الأمير كريستيان (14 عاما)، والأميرة إيزابيلا (12 عاما)، والتوأمان الأمير فنسنت والأميرة جوزفين وأعمارهم 8 سنوات.
من حفل تنصيب إمبراطور اليابان من حفل تنصيب إمبراطور اليابان
من حفل تنصيب إمبراطور اليابان من حفل تنصيب إمبراطور اليابان
من حفل تنصيب إمبراطور اليابان من حفل تنصيب إمبراطور اليابان
من حفل تنصيب إمبراطور اليابان من حفل تنصيب إمبراطور اليابان
من حفل تنصيب إمبراطور اليابان من حفل تنصيب إمبراطور اليابان
من حفل تنصيب إمبراطور اليابان من حفل تنصيب إمبراطور اليابان
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