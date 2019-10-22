رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل سفير أستراليا بالقاهرة.. صور

استقبل الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، الثلاثاء، السفير جلين ماي، سفير أستراليا بالقاهرة، حيث ناقش الجانبان سبل توطيد التعاون عن طريق تبادل الطلاب عن طريق المنح والبعثات، وعقد اتفاقيات للتعاون بين الجامعة والجامعات الأسترالية، واستقبال الطلاب المصريين للدراسة هناك.



وأكد "الكردي" خلال اللقاء حرص الجامعة على تدعيم أواصر التعاون مع الجامعات الاسترالية في المجالات العلمية والأكاديمية، وقدم شرحًا عن جامعة الإسكندرية ودورها الإفريقي لدعم الروابط الثقافية، والعلمية، والإنسانية مع الدول الأفريقية بما يصبّ في مصلحة مصر.



كما استعرض الاتفاقيات الدولية مع الجامعات العالمية المرموقة، والبرامج الدراسية بالجامعة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، والتخصصات الفريدة ببعض الكليات التى تنفرد بها عن الجامعات الأخرى، ومراكز التميز بالجامعة ودورها في خدمة البحث العلمي، ومركز تعليم اللغة العربية للأجانب.



وأكد "الكردي"، استعداد الجامعة إستقبال الطلاب الأستراليين الراغبين في الدراسة بمجالات اللغة والثقافة العربية، وكذلك التعاون في إجراء المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.



من جانبه، أشاد السفير الأسترالى بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، مؤكدًا اهتمام أستراليا بالتعاون في المجالات العلمية والأكاديمية، مشيرًا إلى استعداد بلاده لتقديم منح دراسية للطلاب من جامعة الإسكندرية.



ولفت إلى أن حكومته تبحث إنشاء جامعات أسترالية في مصر موضحا ان استراليا يدرس بها حاليًا أكثر من نصف مليون طالب من كافة أنحاء العالم ولديها 38 جامعة في دول مختلفة.



وحضر اللقاء الدكتور علاء رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور قدري اسماعيل، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.