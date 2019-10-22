شاهدى| أسهل وأسرع طريقة لعمل طاجن الدجاج مع الشيف توتا مراد

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل طاجن فخار الدجاج.



وتضمّنت مقادير طريقة عمل طاجن فخار الدجاج:



نصف كيلو صدور دجاج

بصل طماطم

فلفل ألوان

2 معلقة كبيرة صلصة

4 فصوص ثوم

ملح+ فلفل

ثوم بودر

بصل بودر

جبهان بودر

مياه ملية



ولمزيد من التفاصيل، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو: