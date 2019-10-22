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توك شو

شاهدى| أسهل وأسرع طريقة لعمل طاجن الدجاج مع الشيف توتا مراد

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:11 م
فُخار الدجاج
فُخار الدجاج
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توك شو
قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل طاجن فخار الدجاج.

وتضمّنت مقادير طريقة عمل طاجن فخار الدجاج:

نصف كيلو صدور دجاج
بصل طماطم
فلفل ألوان
2 معلقة كبيرة صلصة
4 فصوص ثوم
ملح+ فلفل
ثوم بودر
بصل بودر
جبهان بودر
مياه ملية

ولمزيد من التفاصيل، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو:
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