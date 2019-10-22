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أخبار العالم

بوتين: المشاورات مع تركيا بشأن الوضع في سوريا مطلوبة للغاية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 12:53 م
الرئيس الروسي ونظيره
الرئيس الروسي ونظيره التركى
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التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة سوتشي الروسية.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال "بوتين" إن الوضع في سوريا صعب والجميع يرى ويدرك ذلك والمشاورات بين روسيا وتركيا بشأن هذه المسألة مطلوبة للغاية.

وكان المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، أكد أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ستكون شاملة ومعقدة وبطيئة.

وأشارت وكالة "رويترز" البريطانية، إلى أن أردوغان وبوتين سيناقشان انسحاب الأكراد من بقية المناطق الحدودية، خلال اجتماعهما المقرر في روسيا اليوم الثلاثاء.
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