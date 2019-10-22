طريقة عمل فخار اللحم للشيف توتا مراد.. فيديو

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل فخار اللحم.
وتضمّنت مقادير طريقة عمل فخار اللحم:
نصف كيلو لحم
بصل
فلفل ألوان
فلفل حامى
طماطم
2 معلقة كبيرة صلصة
4 فصوص ثوم
ملح+ فلفل
ثوم بودر
بصل بودر
جبهان بودر
مياه مغلية
جزة الطيب
جبنة موتزاريلا
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل فخار اللحم، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو:
وتضمّنت مقادير طريقة عمل فخار اللحم:
نصف كيلو لحم
بصل
فلفل ألوان
فلفل حامى
طماطم
2 معلقة كبيرة صلصة
4 فصوص ثوم
ملح+ فلفل
ثوم بودر
بصل بودر
جبهان بودر
مياه مغلية
جزة الطيب
جبنة موتزاريلا
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل فخار اللحم، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو: