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توك شو

طريقة عمل فخار اللحم للشيف توتا مراد.. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:25 م
فخار اللحم
فخار اللحم
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توك شو
قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل فخار اللحم.

وتضمّنت مقادير طريقة عمل فخار اللحم:

نصف كيلو لحم
بصل
فلفل ألوان
فلفل حامى
طماطم
2 معلقة كبيرة صلصة
4 فصوص ثوم
ملح+ فلفل
ثوم بودر
بصل بودر
جبهان بودر
مياه مغلية
جزة الطيب
جبنة موتزاريلا

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل فخار اللحم، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو:
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