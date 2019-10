الأوضاع الفنية مليئة بالابتذال والإسفاف.. مطرب شاب يقرر الاعتزال

نشر المطرب محمد عباس نجم ستار أكاديمى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يعلن فيه عن اعتزاله الفن بسبب الأوضاع الحالية في الوسط الفني المصري وما يحدث فيه، كاشفًا عن عودته مرة أخرى لعمله كمهندس ديكور.



وقال محمد عباس إنه بعد نجاحه في برنامج ستار أكاديمي عرض عليه بعض المنتجين عقود احتكار، لكنه رفضها، بسبب ما علمه عن الأزمات التي حدثت لكثير من المطربين بسبب ذلك، مضيفا: "في مصر مبقاش في حد بيصنع نجم كله عايز نجم كبير عشان يكسب من وراه".



وأضاف محمد عباس قائلا: "الذوق العام في مصر بقا صعب جدا.. النجاح في مصر للمطربين السوبر ستارز والمطربين الشعبي اللي بيقدموا أي حاجة ملهاش لازمة.. السوبر ستارز طبيعي ناس تعبت من سنين كان حظهم حلو إن مكنش في الاسفاف بتاع دلوقت فكانوا عارفين يغنوا في رواقة".



واشار محمد قائلا: "قررت أرجع أشتغل مهندس ديكور عشان أعرف أعيش وابني نفسي، لأنه صعب على الفنان الجمع بين عملين الغناء وهندسة الديكور".







