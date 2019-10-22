بعد عرض أولى حلقاته .. إنجى علاء تكشف لـ صدى البلد تفاصيل بلا دليل

شهدت ليلة أمس عرض اولى حلقات مسلسل " بلا دليل " ، والذى تقوم ببطولته الفنانة درة وخالد سليم على مجموعة قنوات cbc، وقد التقى صدى البلد بمؤلفة العمل إنجى علاء التي كشفت لنا عن تفاصيل العمل.



أكدت إنجى" فى البداية إن مسلسل بلا دليل دراما اجتماعية بوليسية، إذ إن العمل تدور أحداثه حول العلاقات الإنسانية.



وتابعت إنجى علاء: الأدوار الموجودة بالعمل مركبة وصعبة سواء من ناحية الكاتبة بالنسبة لها ككاتبة أو للفنانين المؤدين للأدوار.



وأضافت قائلة: إن من أكثر الشخصيات الصعبة فى العمل شخصية الطفلة هنا، والتى تلعب دورها ريماس، وشخصية والدتها والتى تقوم بتجسيدها الفنانة درة.



واستكملت : " أن العمل مليء بمشاهد بالفلاش باك ، التى توضح علاقة الأبطال ببعضهم البعض، ويحتاج إلى متابعة وتركيز من المشاهد منذ بداية الحلقة الأولى .



أضافت: أن مسألة عرض العمل في شهر رمضان أو خارجه أمر لا يشغلها لأنها تؤمن أن العمل الجيد، سيحظى بمشاهدة فى أى توقيت يعرض فيه.



مسلسل بلا دليل من بطولة درة، خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.





