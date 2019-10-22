روسيا تعلن إسقاط الديون عن إثيوبيا

ذكرت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية، أن الرئيس فلاديمير بوتين، قرر إسقاط الديون الإثيوبية، مشيرة إلى أن إثيوبيا هي رابع دولة أفريقية يتم إسقاط الديون عنها خلال السنوات الأخيرة، في إطار تحرك روسيا لزيادة نفوذها في القارة الأفريقية.





جاء ذلك عشية انعقاد القمة الأولى لروسيا إفريقيا، والتي يحضرها أكثر من 50 من القادة الأفارقة في سوتشي يومي 23 و 24 أكتوبر.





وقال بوتين في حديثه مع وكالة تاس للأنباء، إن تطوير علاقات المنفعة المتبادلة مع الدول الأفريقية على رأس أولويات السياسة الخارجية لروسيا.



