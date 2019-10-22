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أخبار العالم

روسيا تعلن إسقاط الديون عن إثيوبيا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:29 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
ذكرت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية، أن الرئيس فلاديمير بوتين، قرر إسقاط الديون الإثيوبية، مشيرة إلى أن إثيوبيا هي رابع دولة أفريقية يتم إسقاط الديون عنها خلال السنوات الأخيرة، في إطار تحرك روسيا لزيادة نفوذها في القارة الأفريقية.

جاء ذلك عشية انعقاد القمة الأولى لروسيا إفريقيا، والتي يحضرها أكثر من 50 من القادة الأفارقة في سوتشي يومي 23 و 24 أكتوبر. 

وقال بوتين في حديثه مع وكالة تاس للأنباء، إن تطوير علاقات المنفعة المتبادلة مع الدول الأفريقية على رأس أولويات السياسة الخارجية لروسيا.

وأشار بوتين إلى أن ديون إثيوبيا البالغة 163.6 مليون دولار سيتم شطبها قريبا في إطار برنامج الديون مقابل التنمية الروسي. لافتا إلى أنه تم بالفعل إلغاء ديون موزمبيق ومدغشقر وتنزانيا بموجب هذا البرنامج.
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