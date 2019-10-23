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مرأة

بـ 5 جنيهات.. وصفة سحرية لعلاج جفاف الجلد في فصل الشتاء

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
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رضوى حسام
مع بداية فصل الشتاء وبرودة الجو تصبح كثير من الفتيات معرضة لجفاف الجلد، فهو من أشهر ما يصيب البشرة في هذا الفصل، هناك كثير من الفتيات تلجأ لأستخدام مرطبات عديدة ولكنها تحتوي على مكونات كيميائية قد يكون لها ضرر على البشرة لذلك نشر موقع "health line" وصفة طبيعية تعمل على ترطيب الجلد في فصل الشتاء .


- المكونات :-

2 ملاعق زيت اللوز
3 ملاعق صغيرة جليسرين 
2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون
3 قطرات من زيت اللافندر

- الطريقة :-

يتم خلط جميع المكونات ، ثم وضعها بشكل دائري على المكان الجاف، ثم قومى بشطف يديك بالماء الفاتر
كررى وضع الخلطة يوميا لتحصلي على نتائج مبهرة .
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