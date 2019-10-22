مباراة مجنونة.. السد القطرى يمطر شباك الهلال السعودى بـ 3 أهداف خلال 3 دقائق

في مفاجأة مدوية وغير متوقعة، تلقى نادي الهلال السعودى، ثلاثة أهداف من السد القطرى، خلال 3 دقائق فقط، في بداية مباراة الفريقين، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.



وفاز الهلال، بأربعة أهداف مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.



ورغم من تقدم الهلال مبكرًا بهدف سجله سالم الدوسري، في الدقيقة 13 من عمر المباراة، إلا أن السد عاد ـ3 أهداف متتالية.



سجل ثلاثية السد، كل من أكرم عفيف في الدقيقة 17 ونام تاي هي في الدقيقة 19 وحسن الهيدوس في الدقيقة 20.



ثلاثية السد في مرمى الهلال، والتي جاءت في ثلاثة دقائق فقط، جاءت من أول 3 تسديدات للفريق القطري في المباراة.



جدير بالذكر أن الفرنسي بافتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال، نجح في تسجيل هدف ثاني للهلال، في الدقيقة 25 من عمر المباراة، ليعيد الأمل إلى كتيبة الزعيم من جديد.