تشكيل ريال مدريد وجالطة سراي التركي فى دوري أبطال أوروبا

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسبانى تشكيل الفريق الملك لمواجهة فريق جالطة سراي التركي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.



وإختار زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد تشكيل فريقه كالتالي :



حراسة المرمى : تيبو كورتوا



خط الدفاع : كارافخال، فاران، راموس، مارسيلو



خط الوسط : كروس، فالفيردى، كاسيميرو



خط الهجوم : هازارد، بنزيما، رودريجو.



بينما تشكيل جالطة سراي التركي كالأتي :



حراسة المرمى : موسليرا



خط الدفاع : فيريرا، يوندولا، ماركاو، ناجاتومو



خط الوسط : نزونزى، سيري، ندونك



خط الهجوم : بلهندا، بابل، اندولي



ويسعي ريال مدريد الإسبانى للفوز خلال اللقاء بعد الخسارة امام باريس سان جيرمان بثلاثيه ثم التعادل امام كلوب بروج.