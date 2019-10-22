خلوا بالكم.. الأرصاد: غدا أمطار على القاهرة أشد مما شهدناه اليوم ..فيديو

قال إبراهيم عطا، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد حالة من عدم الاستقرار ونحن في شهر الخريف، مضيفا "قمنا بالتنويه عن حالة عدم الإستقرار قبل حدوثها بيومين وتلك حالة الاستقرار تنتهي يوم الجمعة القادمة".





وأضاف إبراهيم عطا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "نشهد انخفاضًا في درجات الحرارة من 3 إلى 4 درجات وتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تمتد على الوجه البحري والدلتا وتصل إلى شمال مدن الصعيد".





وتابع: "القاهرة سوف تشهد امطار غدا أكثر مما شهدناه اليوم، كميات المطر التي شاهدناها اليوم معتادة في هذا التوقيت من السنة".