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أخبار العالم

المنتقبة "سحر" تكشف مأساة المسلمات بـ بريطانيا: نخشى القتل في الشوارع.. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:27 م
سحر تكشف مأساة المسلمات
سحر تكشف مأساة المسلمات في بريطانيا
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رشا عبد الوهاب
خوفا من مصير النائبة البريطانية جو كوكس التي تم اغتيالها أمام مبنى البرلمان في ويستمنستر، قالت سيدة مسلمة منتقبة على شاشة القناة الخامسة بالتلفزيون البريطاني إنها مرعوبة من أن يتم قتلها في الشوارع نتيجة زيادة جرائم الكراهية والإسلاموفوبيا في شوارع بريطانيا.

وقالت سحر، وتعيش في ويلز، إنها تحملت إهانات عنصرية، وتشعر بالرعب من التعرض للقتل مثل النائبة العمالية الراحلة.

وتحدثت سحر، في برنامج "جريمة الكراهية: غير خاضعة للرقابة"، والذي تمت إذاعته أمس، إنها تشعر بأن الطبقة العاملة البيضاء يصبون كراهيتهم على النساء المسلمات.

وأضافت أن رجلا أبيض وصفها بأنها "صندوق بريد"، وهو الوصف الذي استخدمه بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني في مقال له بصحيفة ديلي تليجراف.

تم إطلاق النار على جو كوكس وطعنها في 16 يونيو 2016 في بيرستال بويست يوركشاير على يد يميني متطرف.
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