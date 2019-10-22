Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ريال مدريد وجالطة سراي.. سيطرة ملكية وكورتوا ينقذ شباكه من الأتراك

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:24 م
ريال مدريد
ريال مدريد
Advertisements
أحمد هاني
سيطر التعادل السلبي على مجريات الـ 15 دقيقة الأولي من مباراة ريال مدريد ومضيفه جالطة سراي التركي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيطر ريال مدريد على بداية المباراة، لكن التهديد جاء من أصحاب الأرض من تسديدة قوية من داخل يمين المنطقة عن طريق فلورين أندوني لكن تصدي لها الحارس تيبو كورتوا ببراعة .

كما استغل الفريق التركي خطأ لفريق جلطة سراي تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تصل إلى فلورين اندوني الذي سددها تسديدة قوية ابعدها كورتوا بنجاح.

واختار زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد تشكيل فريقه كالتالي :

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : كارافخال، فاران، راموس، مارسيلو

خط الوسط : كروس، فالفيردى، كاسيميرو

خط الهجوم : هازارد، بنزيما، رودريجو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الليلة.. موقعة سان جيرمان وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بغيابات مؤثرة

هازارد وبيل يقودان هجوم ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

التعادل السلبي يحسم مباراة كلوب بروج وجالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

ليلة سقوط الملكي في باريس .. سان جيرمان يقسو على ريال مدريد بثلاثية في دوري أبطال أوروبا.. فيديو

ديربي مدريد.. أتلتيكو يفرض سيطرته وينهي الشوط الأول بالتعادل أمام الريال

ديربي مدريد.. التعادل السلبي يقود ريال مدريد للصدارة على حساب أتليتكو مدريد

ترشيحاتنا

مش هتصدق.. 4 أطعمة عالية في الكوليسترول مفيدة لصحة القلب

توقف خدمة واتساب عشوائيا في مصر والعالم

تعرف على سعر وحدات الإسكان الاجتماعي في الإعلان الجديد

بسبب الأحوال الجوية .. الحكومة: تعطيل الدراسة غدا بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى

شعب جميل.. تعليق أحمد موسى على استخدام لودر لنقل المواطنين في الأمطار.. فيديو

أريد العودة إلى مصر.. نجم الأهلي السابق يكشف سبب فشل انضمامه إلى بيراميدز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كارثة سيل 2016.. سوهاج تستعد للسيول بسدود وبحيرات صناعية.. تنفيذ خطط الدعم بالمعدات والإمكانيات اللازمة وقت الأزمة ..صور

شلل مروري.. القاهرة تدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار ..صور

الميه غرقت العربيات والكهرباء مقطوعة .. جهاز مدينة العبور خارج نطاق الخدمة .. صور