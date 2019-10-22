ريال مدريد وجالطة سراي.. سيطرة ملكية وكورتوا ينقذ شباكه من الأتراك

سيطر التعادل السلبي على مجريات الـ 15 دقيقة الأولي من مباراة ريال مدريد ومضيفه جالطة سراي التركي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.



وسيطر ريال مدريد على بداية المباراة، لكن التهديد جاء من أصحاب الأرض من تسديدة قوية من داخل يمين المنطقة عن طريق فلورين أندوني لكن تصدي لها الحارس تيبو كورتوا ببراعة .



كما استغل الفريق التركي خطأ لفريق جلطة سراي تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تصل إلى فلورين اندوني الذي سددها تسديدة قوية ابعدها كورتوا بنجاح.



واختار زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد تشكيل فريقه كالتالي :



حراسة المرمى : تيبو كورتوا



خط الدفاع : كارافخال، فاران، راموس، مارسيلو



خط الوسط : كروس، فالفيردى، كاسيميرو



خط الهجوم : هازارد، بنزيما، رودريجو.

