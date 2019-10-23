Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التموين تحسم اليوم الشركات الفائزة بتوريد الزيت الخام

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:47 ص
زيت تمويني
زيت تمويني
Advertisements
محمد صبيح
تفض وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء، مظاريف مناقصة طلب شراء كميات من الزيت الخام، واعلان الشركات الفائزة بالعطاء.

قالت الوزارة في تقرير صادر عنها إن الهيئة العامة للسلع التموينية، طلبت في وقت سابق شراء 5 آلاف طن من الزيت الخام عبارة عن 2000 طن من زيت الصويا و الكمية الباقية لزيت عباد الشمس لتلبية الطلبات المحلية من الزيت التمويني .

وحددت الوزارة الجنيه المصري بصفته العملة الرسمية لشراء الزيت الخام المطلوب، موضحة أن الشركات الفائزة بالعطاء ستقوم بتوريد الكميات المطلوبة في ديسمبر المقبل وعلي مدار 12 يوما منه.

Advertisements

ترشيحاتنا

التعليم: غدًا يوم عمل رسمي لموظفي دواوين الإدارات والمديريات في 3 محافظات

دون أدوية وتكلفة لا تتعدى 5 جنيهات.. علاجات سريعة للبرد

شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية

في أسبوع واحد.. دينا الشربيني تثير الجدل بـ 4 فساتين مختلفة

من غير ولا مليم.. حمل أفضل الألعاب على جهازك بالمجان

هل تقبل توبة من زنا وندم بعد ذلك؟ الإفتاء ترد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جذب مشاهير العالم.. أميلال فندق عالمي بعيد عن التكنولوجيا والكهرباء في سيوة

سميرة سعيد وأحلام ومي عمر بنفس الإطلالة .. مين أحلى

في أسبوع واحد.. دينا الشربيني تثير الجدل بـ 4 فساتين مختلفة