التموين تحسم اليوم الشركات الفائزة بتوريد الزيت الخام

تفض وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء، مظاريف مناقصة طلب شراء كميات من الزيت الخام، واعلان الشركات الفائزة بالعطاء.





قالت الوزارة في تقرير صادر عنها إن الهيئة العامة للسلع التموينية، طلبت في وقت سابق شراء 5 آلاف طن من الزيت الخام عبارة عن 2000 طن من زيت الصويا و الكمية الباقية لزيت عباد الشمس لتلبية الطلبات المحلية من الزيت التمويني .





وحددت الوزارة الجنيه المصري بصفته العملة الرسمية لشراء الزيت الخام المطلوب، موضحة أن الشركات الفائزة بالعطاء ستقوم بتوريد الكميات المطلوبة في ديسمبر المقبل وعلي مدار 12 يوما منه.



