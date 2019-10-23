بسبب المصاريف.. هشام سليم: كنت بغسل السيارات في الإجازة.. فيديو

قال الفنان هشام سليم، إنه في بداية حياته كان يسافر إلى منطقة «العجمي» بالاسكندرية فى فترة الصيف ويعمل هناك فى غسيل السيارات ويأخذ أجرًا ضعيفاً على ذلك.





وأوضح هشام سليم، خلال لقائه مع الإعلامي أشرف عبد الباقي في برنامج «قهوة أشرف» المذاع على قناة «الحياة» أنه كان يعمل أيضا فى الجزارة والطبخ مستغلا إجازة الصيف خلال حياته الدراسية.





وأشار هشام سليم، إلى أن لديه خبرة جيدة فى مجال الطبخ، موضحا أن سبب عمله، أنه كان يريد زيادة دخله، بعيد عن اعتماده على أهله.



