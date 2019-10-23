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توك شو

بسبب المصاريف.. هشام سليم: كنت بغسل السيارات في الإجازة.. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:46 ص
الفنان هشام سليم
الفنان هشام سليم
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قسم التوك شو
قال الفنان هشام سليم، إنه في بداية حياته كان يسافر إلى منطقة «العجمي» بالاسكندرية فى فترة الصيف ويعمل هناك فى غسيل السيارات ويأخذ أجرًا ضعيفاً على ذلك.

وأوضح هشام سليم، خلال لقائه مع الإعلامي أشرف عبد الباقي في برنامج «قهوة أشرف» المذاع على قناة «الحياة» أنه كان يعمل أيضا فى الجزارة والطبخ مستغلا إجازة الصيف خلال حياته الدراسية.

وأشار هشام سليم، إلى أن لديه خبرة جيدة فى مجال الطبخ، موضحا أن سبب عمله، أنه كان يريد زيادة دخله، بعيد عن اعتماده على أهله.

وأضاف هشام سليم، "سكان العجمي كانوا دايما بيشجعوني على العمل بشكل دائم، وكانوا يتعاملون معي على أنني شاب مكافح، وليس على أنني ابن صالح سليم المشهور أسطورة النادى الأهلى، والذي يعتبر أبرز رموز الرياضة المصرية والعربية".
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