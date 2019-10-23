محمد بركات يكشف عن موعد انضمام محمد صلاح للمنتخب.. فيديو

قال محمد بركات، مدير منتخب مصر، إن الجهاز الفني للفراعنة سيعقد اجتماعًا، اليوم الأربعاء، لبحث خطط الفترة المقبلة، بعد التعديلات التي أقرت بجدول الدوري الممتاز.





وتابع محمد بركات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: «تأجيل الدوري قد يكون مفيدًا بالنسبة لنا حال تمكننا من تجميع لاعبينا استعداداً لمباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية، والعكس حال إقرار مباريات كأس مصر في فترة التوقف».





وأشار محمد بركات، إلى أن احتمالية إقامة مواجهة ودية للمنتخب يوم 8 نوفمبر قائم بنسبة 50%، مستبعدًا اعتزام البدري الاستعانة ببعض لاعبي المنتخب الأوليمبي خلال مباراة كينيا في تصفيات أمم أفريقيا.



