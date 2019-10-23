اليوم.. جامعة الأزهر تعطل الدراسة بكليات مدينة نصر والقليوبية بنين وبنات

قرر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء بالقاهرة الكبرى في كليات "الدراسة، ومدينة نصر، والقليوبية" نظرا لاحتمالية سقوط أمطار غزيرة، وفقا لتقارير الأرصاد الجوية.





كما قرر قطاع المعاهد الأزهرية، تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.



