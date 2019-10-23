Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اليوم.. جامعة الأزهر تعطل الدراسة بكليات مدينة نصر والقليوبية بنين وبنات

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:25 ص
اليوم.. جامعة الأزهر
اليوم.. جامعة الأزهر تعطل الدراسة
Advertisements
محمد شحتة
قرر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء بالقاهرة الكبرى في كليات "الدراسة، ومدينة نصر، والقليوبية" نظرا لاحتمالية سقوط أمطار غزيرة، وفقا لتقارير الأرصاد الجوية.

كما قرر قطاع المعاهد الأزهرية، تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.

وقال علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن القرار جاء بناء على تقارير تلقاها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة الأربعاء، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث أمس، فقد تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.
Advertisements

ترشيحاتنا

أول قرار من فايلر بعد تأجيل مباريات الدوري

حل أزمة الهارب كوليبالي بين الأهلى والنجم الساحلى التونسى

التعليم: غدًا يوم عمل رسمي لموظفي دواوين الإدارات والمديريات في 3 محافظات

بسبب المطر.. مصرع طالبة ثانوي سقطت من أعلى منزلها في الدقهلية

انتشار المعدات.. القاهرة ترفع حالة الطوارئ لمجابهة الأمطار

بعد أحداث لبنان.. MBC مصر تكشف مصير حلقات The voice

Advertisements

التعليم: قرار تعطيل الدراسة غدًا يخص الطلاب فقط

وزير التعليم: غدا الدراسة معطلة في 3 محافظات فقط بينما ستنتظم في المحافظات الباقية

أول قرار من فايلر بعد تأجيل مباريات الدوري

الميه غرقت العربيات والكهرباء مقطوعة .. جهاز مدينة العبور خارج نطاق الخدمة .. صور

إذا صحت التصريحات .. الخارجية: ليس من الملائم طرح رئيس وزراء إثيوبيا للخيار العسكري بشأن سد النهضة

بسبب الأحوال الجوية .. الحكومة: تعطيل الدراسة غدا بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى

صور.. مياه الأمطار تغرق القاهرة ونفق العروبة وتوقف الحركة المرورية

الأهلي ينتصر.. تأجيل مباريات الدوري بالكامل واتحاد الكرة في مأزق .. تفاصيل

الأرصاد تحذر المصريين .. السيول والأمطار غدا أسوأ من اليوم

أحمد شوبير يوجه رسالة إلى وزير الشباب والرياضة

مذيعة سعودية تثير الجدل بعد المطالبة بتخصيص مكان للعب داخل المساجد

لسوء الأحوال الجوية.. التعليم توافق على منح معلمي محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إجازة غدًا مع الطلاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أسبوع واحد.. دينا الشربيني تثير الجدل بـ 4 فساتين مختلفة

لإطلالة أنيقة.. اختاري الجيب البليسية في الجامعة والعمل والمناسبات

لكل عروسة بتجهز .. 10 أفكار للمطبخ الضيق