اليوم.. جامعة الأزهر تعطل الدراسة بكليات مدينة نصر والقليوبية بنين وبنات

قرر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء بالقاهرة الكبرى في كليات "الدراسة، ومدينة نصر، والقليوبية" نظرا لاحتمالية سقوط أمطار غزيرة، وفقا لتقارير الأرصاد الجوية.
كما قرر قطاع المعاهد الأزهرية، تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.
وقال علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن القرار جاء بناء على تقارير تلقاها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة الأربعاء، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث أمس، فقد تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.