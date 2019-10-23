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فن

عمي وعم الشباب.. أحمد خالد صالح بصحبة خالد الصاوي

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:06 ص
خالد الصاوى واحمد
خالد الصاوى واحمد خالد صالح
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محمد بدران
نشر الفنان أحمد خالد صالح، عبر حسابه على إنستجرام، صورة، رفقة الفنان خالد الصاوى.

وعبّر أحمد خالد صالح عن حبه للنجم خالد الصاوى، إذ علق على الصورة: "عمى وعم الشباب والرياضة".

يذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد خالد صالح فيلم "الفيل الأزرق 2" من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وبطولة كريم عبد العزيز، ونيللى كريم ، هند صبرى وشيرين رضا، وإياد نصار، و من إنتاج شركة "سينرجى".

فيلم الفيل الأزرق 2 تبدأ أحداثه بعد 5 سنوات من الجزء الأول، ويتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة "8 غرب حريم"، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.
عمي وعم الشباب.. أحمد خالد صالح بصحبة خالد الصاوي
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