عمي وعم الشباب.. أحمد خالد صالح بصحبة خالد الصاوي

نشر الفنان أحمد خالد صالح، عبر حسابه على إنستجرام، صورة، رفقة الفنان خالد الصاوى.





وعبّر أحمد خالد صالح عن حبه للنجم خالد الصاوى، إذ علق على الصورة: "عمى وعم الشباب والرياضة".





يذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد خالد صالح فيلم "الفيل الأزرق 2" من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وبطولة كريم عبد العزيز، ونيللى كريم ، هند صبرى وشيرين رضا، وإياد نصار، و من إنتاج شركة "سينرجى".



