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رياضة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة مدوية عن تعاقد الأهلي مع كهربا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:37 ص
صدى البلد
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نور عادل
فجّر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مفاجأة كبرى عن تعاقد النادي الأهلي، مع لاعبه الزمالك السابق محمود عبد المنعم كهربا.

وقال مرتضى منصور، عبر برنامج الزمالك اليوم، إن الأهلي باع كهربا، وصرف النظر عن التعاقد معه، بعد نصيحة جروس لـ فايلر بعدم التعاقد مع اللاعب، بسبب كثرة مشاكله وأزماته.

وأضاف مرتضى منصور: "الأهلي باع كهربا بالرخيص بعد ما استخدمه في إثارة البلبلة والفريق البرتغالي المحترف به اللاعب الآن بلا مدرب بعد رحيل إيناسيو، وكهربا أصبح يبحث عن نادٍ بعد قرار الأهلي عدم التعاقد معه".

واختتم مرتضى منصور: "الزمالك خيره عليك يا كهربا، الطمع عماك ودمرك، وكذلك والدك، انت الان بلا ناد".
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مرتضى منصور يفجر مفاجأة مدوية عن تعاقد الأهلي مع كهربا

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